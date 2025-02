”Analizaremos reforma de Gobierno Digital presentada por el Ejecutivo para facilitar servicios a la ciudadanía”, remarca Emma Rivera

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero de 2025.- Al pronunciarse sobre la iniciativa de reforma en materia de Gobierno Digital enviada al Congreso por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como parte del "Plan Morelos", la diputada Emma Rivera Camacho remarcó la importancia de impulsar herramientas tecnológicas que permitan agilizar los trámites burocráticos y mejorar la eficiencia gubernamental.

La también presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, refirió que de acuerdo a lo manifestado por el titular del Ejecutivo “con esta reforma se busca la implementación de plataformas digitales en todos los niveles de gobierno y organismos autónomos, con el objetivo de optimizar recursos públicos y fortalecer la participación y confianza ciudadana”.

En ese sentido, la diputada subrayó que “la digitalización de procesos no solo reducirá tiempos de espera y costos operativos, sino que también facilitará el acceso a los servicios para la ciudadanía. No obstante, enfatizó que debe garantizarse la accesibilidad para aquellas personas que no cuentan con los medios tecnológicos necesarios”.

Asimismo, la legisladora resaltó que los pagos digitales han demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar la recaudación de recursos públicos, lo que se traduce en mayores beneficios y mejores servicios para la población. Señaló que la iniciativa puede fortalecer la transparencia y contribuir al combate a la corrupción, siempre y cuando se establezcan los mecanismos adecuados de control y supervisión.

"Analizaremos la iniciativa a fondo. Si realmente facilita los servicios a la ciudadanía y mejora la eficiencia del gobierno, será viable y benéfica para Michoacán. La tecnología debe ser una aliada en la construcción de un gobierno más accesible, ágil y confiable", concluyó la legisladora.