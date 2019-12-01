Analizan clases virtuales para escuelas cercanas a construcción del tren México-Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que se analiza la probabilidad de llevar a clases virtuales a los estudiantes de las escuelas cercanas a las zonas de Corregidora norte por los inicios de obras del tren México-Querétaro.

Explicó que en un radio de 800 metros alrededor del área de intervención, se localizan 63 escuelas a las que asisten aproximadamente 10 mil 200 alumnos; mientras que a 500 metros se encuentran 22 planteles con una matrícula cercana a los tres mil 312 estudiantes, quienes serían los más susceptibles de verse afectados.

"Vamos a esperar cómo se da el tema de la movilidad en la zona; sin embargo, la Secretaría de Educación ya tiene un plan, en caso de que se requiera, para irnos a clases virtuales únicamente en estos rangos de escuelas donde se verían mayormente afectadas", dijo.

Mencionó que el derribo del puente en avenida Corregidora Norte, en la zona de El Cerrito, inician el próximo 26 de enero y tendrán una duración estimada de entre cuatro y seis meses.



Aseguró que las autoridades estatales y municipales darán seguimiento permanente a los trabajos de la obra, para así ir adecuando las acciones en materia de movilidad y afectar en menor medida a la población en general.