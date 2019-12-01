Ampliación de la Siglo XXI impulsará el desarrollo económico y el comercio en Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2026.- Con la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, donde se invertirán 16 mil millones de pesos, se impulsará el desarrollo económico del estado, se reducirá el tiempo de traslado de mercancías y habrá mayor seguridad para los automovilistas, señaló el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedolla.

Resaltó que la intervención de 146 kilómetros de modernización permitirá un flujo más ágil de las mercancías que entran y salen del Puerto de Lázaro Cárdenas a través de la red carretera, lo cual fortalecerá el comercio de Michoacán y de los estados del Centro del país.

“Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Michoacán continúa avanzando en materia de infraestructura carretera, muestra de ello es este gran proyecto con el que pasará la Autopista Siglo XXI de dos a cuatro carriles”, puntualizó Ramírez Bedolla.

El gobernador refirió que de acuerdo con lo informado por el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, son 45 pasos inferiores vehiculares, tres pasos superiores vehiculares, 28 puentes de concreto, cinco pasos ferroviarios, un túnel, tres puentes de acero con estructuras entre 300 y 400 metros de longitud.

Además, el mandatario estatal detalló que al trabajarse en dos frentes, el tiempo de ejecución de esta obra será de cuatro años con base a las estimaciones, lo cual contribuirá para que más pronto las y los michoacanos puedan contar con esta obra que beneficiará la economía de la entidad.