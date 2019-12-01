Ampliación de avenida Amalia Solórzano lista el 31 de enero: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 15:38:33

Morelia, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- La obra de ampliación de la avenida Amalia Solórzano quedará concluida el 31 de enero, fecha en que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla procederá a su inauguración, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

El anuncio de la inauguración se emitió en rueda de prensa encabezada por el mandatario estatal, donde Gladyz Butanda precisó que la obra presenta un avance del 95 por ciento y que los únicos pendientes consisten en la colocación de equipamiento urbano y jardinería en camellones.

“Nos encontramos en la recta final de la ampliación de la Amalia Solórzano; tenemos un avance del 95 por ciento y el próximo 31 de enero concluiremos en su totalidad la obra, que fortalecerá la conexión del sur de Morelia y las tenencias que ahí se localizan”, enfatizó la secretaria.

La secretaria Gladyz Butanda destacó que la vialidad fue construida con concreto hidráulico MR-45, diseñado específicamente para resistir el tráfico pesado y extender la vida útil de la infraestructura. Esta tecnología asegura una movilidad eficiente y garantiza condiciones dignas y seguras para el tránsito vehicular en la zona.

Finalmente, señaló que, como todas las obras que está realizando este gobierno, la ampliación de esta avenida está alineada a la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, donde se pondera en primera instancia al peatón, ciclista y personas con discapacidad.

Detalló que se construyeron 30 mil metros cuadrados de banqueta, 10 mil metros cuadrados de ciclovía y 9 mil metros lineales de guía podotáctil para facilitar el andar de personas con discapacidad visual.