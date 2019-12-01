Amalia Solórzano, ejemplo de humaanismo y patriotismo: Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos.

Morelia, Michoacán a 12 de diciembre de 2025. Amalia Solórzano Bravo ejemplo de patriotismo, sensibilidad social y humanismo que inspira a seguir trabajando por un México más justo y solidario, manifestó la Magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Dra. Alma Rosa Bahena Villalobos, quien fue la oradora oficial de los 17 años de aniversario luctuoso de la esposa del General Lázaro Cárdenas.

En este acto luctuoso organizado por el Ayuntamiento de Morelia; la Magistrada Bahena Villalobos recordó el legado humanitario de Amalia Solórzano en especial con los niños de Morelia, quienes sufrieron el horror de la Guerra Civil Española, siendo Amalia la persona que abrió las puertas de nuestro país y, más importante aún, las puertas de su corazón, para acoger a cientos de niños refugiados, dándoles un hogar y esperanza. “Fue un acto de amor y solidaridad que marcó la vida de esas personas y definió la generosidad de México ante el mundo”, señaló.

Acompañada con la presencia de la Mtra. Nubia Gabriela Hernández Abarca, secretaria de la Mujer Moreliana, en representación del Ayuntamiento de Morelia, y de la Diputada local Melba Albavera Padilla, en representación de la 76 Legislatura; la oradora destacó que también fue fundadora de la Alianza de Mujeres en México, siendo una precursora de la lucha por los derechos sociales y la inclusión, promoviendo el feminismo y la participación activa de las mujeres en la vida pública.

“Hoy, al honrar su memoria, recordamos a una mujer que no buscaba el aplauso, sino la justicia; no el lujo, sino el bienestar del pueblo. Su discreción era su mayor virtud, y su legado, nuestra guía”, resaltó.

La Magistrada Bahena Villalobos consideró que Amalia Solórzano fue mucho más que la compañera de vida del General Lázaro Cárdenas del Río; fue una protagonista con luz propia, una mujer de carácter, discreta pero de una fortaleza inquebrantable. Su vida, dijo, no se limitó a los reflectores de la Primera Dama, término que rechazó en todo momento, y cuya verdadera vocación fue la del servicio, la de la empatía, la de la acción desinteresada y siempre promoviendo justicia para el bienestar de la población de nuestro país.