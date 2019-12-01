Alma Mireya González Sánchez toma protesta a nuevos Jefes de Tenencia de Santa Fe de la Laguna

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 20:13:53

Quiroga, Michoacán, a 27 de enero del 2026.– La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, felicitó a Raúl Gaspar y Santiago Alejandre, quienes asumieron como nuevos Jefes de Tenencia de Santa Fe de la Laguna, deseándoles el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda y quienes se comprometieron a trabajar siempre en beneficio de su comunidad.

Durante el acto, la alcaldesa manifestó su respeto y respaldo a las comunidades del municipio, reconociendo la importancia de sus procesos internos, así como de sus usos y costumbres, como base para la organización y el fortalecimiento del tejido social.

Desde el Gobierno de Quiroga, señaló, se continuará sumando esfuerzos y manteniendo un trabajo cercano y permanente con las comunidades, privilegiando el diálogo, la coordinación y el respeto a sus decisiones colectivas.

La presidenta municipal agradeció la invitación al evento, en el que se llevó a cabo el tradicional recorrido hasta llegar a la Jefatura de Tenencia, donde tomó protesta a las nuevas autoridades electas por la asamblea comunitaria.

Finalmente, Alma Mireya González Sánchez destacó que en el Ayuntamiento de Quiroga las comunidades siempre encontrarán aliados para construir el desarrollo, no solo de Santa Fe de la Laguna, sino de todo el municipio, trabajando de manera conjunta por el bienestar de las familias quiroguenses.