Alma Mireya González llama a la juventud a seguir estudiando en el arranque del ciclo escolar 2025–2026 en el COBAEM Quiroga

Quiroga, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.– Con un llamado a las y los jóvenes de Quiroga a seguir estudiando y aprovechar cada oportunidad de aprendizaje, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, asistió a la inauguración del ciclo escolar 2025–2026 en el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), plantel Quiroga, institución de la cual es orgullosa egresada.

Acompañada del director del plantel, Javier Guillén Aparicio; de la regidora de Educación, Adriana Rivera Campuzano; así como del personal docente y administrativo, la edil motivó al alumnado a asumir con compromiso esta nueva etapa, recordándoles que cuentan con el respaldo de su gobierno para continuar su preparación académica.

Con la presencia del representante del Comité de Padres de Familia, Ángel Grised Estrada, quien también participó en la ceremonia, la alcaldesa deseó el mayor de los éxitos a todas y todos los estudiantes en este nuevo ciclo, al tiempo que resaltó que el futuro de Quiroga depende del esfuerzo y dedicación de su juventud.

“Estoy convencida de que el futuro de nuestro municipio está en sus manos, y sé que lo harán con disciplina y empeño”, afirmó.

Asimismo, señaló que regresar a la que fue su casa de estudios es motivo de orgullo, pues ahí adquirió las herramientas que hoy la inspiran a redoblar esfuerzos por la educación de las juventudes.

“Hoy reafirmo mi compromiso con ustedes, no están solos en este camino, su gobierno caminará a su lado para que tengan un futuro lleno de oportunidades”, concluyó.