Alma Mireya González inaugura pavimentación de la calle Casa Mata; una deuda histórica que hoy es realidad

Quiroga, Michoacán., 24 de diciembre del 2025.– Como parte del compromiso de construir un Gobierno de 10, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González, inauguró la pavimentación de la calle Casa Mata, una obra largamente solicitada por las y los vecinos y que durante años fue ignorada.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa destacó que esta obra representa una mejora real en la calidad de vida de las familias de la zona y resaltó que su administración continúa escuchando y atendiendo las solicitudes ciudadanas para mejorar las calles y colonias del municipio.

“Seguimos avanzando con un Gobierno de 10. Cada obra cuenta y cada colonia importa. Hoy la calle Casa Mata deja atrás el abandono y se convierte en una realidad que mejora la vida de quienes aquí viven. Es ahora el Gobierno de Quiroga”, expresó Alma Mireya González.

Vecinas y vecinos reconocieron el cumplimiento de este compromiso. Uno de los habitantes, con más de 20 años de residencia en la zona, señaló “esta calle también es uno de sus compromisos, por lo cual creímos en su proyecto. Tengo como 20 años viviendo aquí y siempre estuvimos solicitando apoyo para el agua, el drenaje y la rehabilitación de la calle. Gracias a ustedes, aquí estamos hoy inaugurando”.

Asimismo, se destacó la organización y unión de la comunidad, así como el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno municipal para hacer posible esta obra.

“Aquí se ve la unión de los vecinos que siempre han estado, y gracias a la Presidenta y a todos los que participaron”, añadieron.

El Gobierno Municipal de Quiroga refrendó su compromiso de seguir trabajando en territorio, escuchando a la gente y cumpliendo con obras que verdaderamente impactan en el bienestar de las familias quiroguenses.