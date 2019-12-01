Alma Mireya González arranca campaña de bacheo con concreto para mejorar vialidades en Quiroga

Alma Mireya González arranca campaña de bacheo con concreto para mejorar vialidades en Quiroga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 19:15:04
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Quiroga, Michoacán, a 20 de marzo del 2026.– Con el firme compromiso de ofrecer soluciones reales y duraderas a la ciudadanía, la presidenta municipal Alma Mireya González dio inicio hace unos días a la campaña de bacheo con concreto en las zonas más afectadas del municipio.

Esta acción forma parte de una estrategia integral para mejorar las condiciones de las calles y garantizar vialidades más seguras para peatones y automovilistas, atendiendo una de las principales demandas de la población.

La alcaldesa hizo un llamado a las y los ciudadanos para que reporten cualquier bache en sus colonias, a fin de que el equipo de Obras Públicas acuda de manera inmediata a brindar atención.

“Estamos trabajando para dar resultados concretos, mejorar la calidad de vida de nuestra gente y contar con calles en mejores condiciones, lo que también contribuye a la seguridad en nuestro municipio”, destacó.

La campaña se mantendrá activa durante los próximos meses y continuará hasta atender la totalidad de las vialidades que presentan algún tipo de deterioro.

Durante un recorrido, la alcaldesa puntualizó que se continúa atendiendo las principales demandas de la ciudadanía con el firme compromiso de seguir construyendo un municipio con mejores servicios y mayor bienestar para todas y todos.

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