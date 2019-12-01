Alma Bahena, Magistrada de Consigna 

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- Una vez más queda demostrado que Alma Rosa Bahena Villalobos, actúa como magistrada de consigna en contra del Partido Revolucionario Institucional, PRI, al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por el presidente Memo Valencia.

La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, TEEMICH, Amelí Gissel Navarro Lepe evidenció a la magistrada que presentó el proyecto de sentencia, al considerar que sí se violentaron derechos humanos a nuestro líder estatal, durante la sesión del Congreso del Estado, el pasado 22 de octubre en Apatzingán.

Es evidente que la magistrada Bahena Villalobos sigue en el ánimo de perjudicar al PRI, por lo cual, se hará valer el derecho de impugnación a esta Sentencia ante la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Entre los proyectos de sentencia hechos por la magistrada Bahena, destacamos la sentencia en contra de las candidaturas priistas de la comunidad LGBT, la cual fue revocada por la Sala Toluca por discriminatoria y violatoria de derechos humanos; la nulidad de la elección en Irimbo, por actos no atribuibles a nuestro candidato ni al partido; y la no asignación de una regiduría en la capital del estado por motivos procesales, por encima de los derechos político electorales de una candidata a regidora del PRI.

En el PRI, hoy destacamos la valentía y la congruencia de la magistrada presidenta Navarro Lepe, quien dio la razón al dirigente Memo Valencia.