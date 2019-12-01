Alfonso Martínez y líderes taxistas estrechan comunicación para mejorar movilidad en Morelia

Alfonso Martínez y líderes taxistas estrechan comunicación para mejorar movilidad en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 13:51:31
Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo una reunión de trabajo con líderes de diversas organizaciones taxistas, con el propósito de continuar avanzando en la construcción de una ciudad con una mejor movilidad.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), Joanna Moreno Manzo, el Alcalde comentó que el Gobierno Municipal reconoce el trabajo de las y los transportistas, pues diariamente prestan un servicio indispensable para miles de morelianas y morelianos.

Alfonso Martínez comentó que, en la medida de sus atribuciones, el Ayuntamiento de Morelia da acompañamiento a quienes se desempeñan en el transporte público, en la atención de sus necesidades, privilegiando el diálogo y el interés común de la ciudadanía.

El presidente municipal subrayó que en este trabajo estrecho y comunicación permanente con los líderes de este sector, es como se pueden atender de manera puntual sus necesidades.

