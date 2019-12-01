Alfonso Martínez respalda crecimiento e inversión en Morelia

Alfonso Martínez respalda crecimiento e inversión en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 17:15:52
Morelia, Michoacán; 12 de diciembre de 2025.- El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, respalda las inversiones privadas que, con desarrollo y empleos, contribuyen a que Morelia siga creciendo y convirtiéndose en el mejor lugar para vivir.

Así lo manifestó durante la inauguración y corte de listón de la nueva pista GoKartManía de Paseo Altozano, a la que asistió junto con inversores, empresarios y autoridades estatales.

"Les deseamos mucho éxito y nuestro respaldo para que sigan invirtiendo", señaló el alcalde, dirigiéndose a Francisco Medina, presidente de Grupo Altozano.

En su turno, el secretario de Finanzas del Estado, Luis Navarro García, reconoció la colaboración con el gobierno de Alfonso Martínez para el desarrollo de Morelia.

"Con la colaboración y la coordinación con Alfonso Martínez vamos a tener más de 7 distribuidores viales, 3 etapas del Segundo Anillo Periférico y muchas otras obras más, que no se hubieran podido hacer sin esta coordinación", comentó el secretario.

Asimismo, el presidente ejecutivo de Grupo GoKartManía, Rafael Pérez de Lara, agradeció el apoyo brindado para que fuera posible la apertura de este nuevo centro, al que consideró como una pista con condiciones dignas para convertirse en una cuna de futuras generaciones del automovilismo.

