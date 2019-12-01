Alfonso Martínez reconoce aportación de las y los migrantes con creación de la “Presea al Mérito Migrante Moreliano”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 17:14:47

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- En un hecho sin precedentes, el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, autorizó la creación de la Presea al Mérito Migrante Moreliano, reconocimiento que honra y da voz al esfuerzo y aportaciones de las y los migrantes michoacanos que trabajan de manera honesta en Estados Unidos.

Esta presea que por primera ocasión entregará el cabildo de Morelia, pone de relieve la valiosa contribución de los paisanos que emigraron en busca de mejores oportunidades, y cuyo trabajo es pieza fundamental en la economía del vecino país del Norte y también de México.

Alfonso Martínez, recordó que desde el Gobierno de Morelia, se ha alzado la voz por los migrantes michoacanos, ya que injustamente han sido generalizados por una descripción “que de ninguna manera vamos a aceptar”.

En este sentido, el Presidente de Morelia destacó que el Ayuntamiento reconoce el valor de las y los paisanos, muestra de ello, la creación de la Dirección de Atención al Migrante, desde la cual se brinda atención y respaldo a las y los michoacanos que trabajan en el extrajero.

Al respecto, las y los regidores Lucila Martínez Manríquez, Fausto Vallejo Mora, Edna Martínez Nambo y Salvador Arvizu Cisneros, se pronunciaron positivamente por esta iniciativa que honrará a un importante sector de nuestra sociedad.

“En esta sesión reconozco al presidente Alfonso Martínez Alcázar por proponer esta Presea al Mérito Migrante Moreliano, este gesto refleja sensibilidad, responsabilidad y visión humana de este gobierno”, señaló la regidora Lucila Martínez.