Alfonso Martínez presenta Primer Informe de Gobierno con Visión por Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 22:42:54

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó su Primer Informe de Gobierno, en un escenario vanguardista que sirvió como plataforma para exponer su Visión por Morelia, la cual ha marcado la pauta como una administración eficiente y de grandes resultados.

Sobre la explanada del Centro Administrativo de Morelia, se montó un escenario de 360 grados, en el que representantes de los tres Poderes, líderes empresariales, sociales, religiosos y educativos, presenciaron el Primer Informe del Gobierno 2024-2027, y el cuarto de manera consecutiva de Alfonso Martínez.

Frente al Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el presidente de Morelia expuso los principales logros del Gobierno, divididos en 3 ejes principales. En cada uno de ellos, detalló obras, servicios, programas, indicadores turísticos, culturales y seguridad.

De manera especial, presentó los resultados del DIF de Morelia que preside su esposa y presidenta, Paola Delgadillo Hernández, que en este Primer Año de Gobierno, ha consolidado al DIF como una institución cercana y, sobre todo, comprometida con el bienestar de las y los morelianos.

Cabe resaltar que durante la presentación del Informe, Alfonso Martínez se apoyó de inteligencia artificial para la proyección de imágenes en 4 pantallas gigantes y una esfera central.

Así, en un escenario repleto de personalidades prominentes de la política y el ámbito social, Alfonso Martínez sentó un precedente de buen Gobierno y Visión por Morelia.

Algunas de las personalidades presentes, fueron el Cardenal Alberto Suárez Inda, la presidenta del Congreso del Estado, Giuliana Bugarini; la Magistrada, Alma Bahena; los alcaldes de Uruapan y Sahuayo, Carlos Manzo y Manuel Gálvez; el ex gobernador, Genovevo Figueroa y Víctor Manuel Tinoco Rubí; los empresarios, Francisco Medina y Florentino Ramírez; el senador, Marko Cortés; rectores de universidades; líderes sindicales; dueños de los principales medios de comunicación del estado; entre otros.