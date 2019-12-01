Alfonso Martínez fortalece lazos con jefes de tenencia de Morelia

Morelia, Michoacán, a 6 de agosto de 2025.- En un acto de reconocimiento y fortalecimiento institucional, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo una reunión de trabajo y convivencia con las y los jefes de tenencia del municipio, refrendando su compromiso de mantener una relación cercana, directa y constante con las comunidades.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva y el secretario de Servicios Públicos, Nezahualcóyotl Vázquez Vargas, el alcalde destacó los avances logrados en la rehabilitación de caminos rurales, una de las principales demandas de las tenencias, lo que ha permitido mejorar la conectividad y las condiciones de vida en diversas localidades del municipio. Subrayó que el trabajo coordinado con las autoridades auxiliares ha sido clave para responder de manera más eficaz a las necesidades de la ciudadanía.

En el marco de esta sesión, el edil entregó mochilas de emergencia y chalecos a las y los jefes de tenencia, herramientas que fortalecen su labor diaria en las comunidades, como muestra del respaldo de la administración municipal.

Alfonso Martínez Alcázar exhortó a las autoridades auxiliares a mantener una comunicación constante con el gobierno municipal, para consolidar un trabajo conjunto que garantice bienestar y desarrollo para todas las tenencias.

El Gobierno de Morelia reafirma así su compromiso de construir un municipio más próspero, seguro e incluyente, con el apoyo invaluable de quienes representan el primer vínculo entre las comunidades y el Ayuntamiento, para hacer del municipio el mejor lugar para vivir.