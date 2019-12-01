Alfonso Martínez fortalece alianzas regionales para que Morelia y Michoacán brillen juntos

Alfonso Martínez fortalece alianzas regionales para que Morelia y Michoacán brillen juntos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 18:34:15
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Pátzcuaro, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- Con una visión de liderazgo que apuesta por la unión regional como factor decisivo para el crecimiento, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo reuniones con liderazgos de Pátzcuaro enfocadas a construir alianzas estratégicas que impulsen la economía, proyecten el turismo y abran nuevas rutas de desarrollo.

Durante estos encuentros, Alfonso Martínez reafirmó que el futuro de Morelia está ligado al fortalecimiento de toda la región más allá de colores, siglas o gobiernos y que sólo a través de la coordinación entre municipios y participación ciudadana, será posible consolidar un estado más dinámico, competitivo y con mayores oportunidades para las familias michoacanas.

Bajo esta visión, se abordaron mecanismos de colaboración que permitan generar una agenda conjunta capaz de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo regional.

"Nuestro objetivo es que Morelia brille más, pero estamos convencidos de que ese brillo debe extenderse a toda la región. Cuando Pátzcuaro avanza, cuando los municipios crecen y se fortalecen, Michoacán entero se proyecta con más fuerza. Ése es el camino: trabajar unidos para abrir oportunidades y construir un mejor futuro para nuestras familias," expresó el alcalde.

Con estas reuniones, Alfonso Martínez consolida una ruta de diálogo y entendimiento entre liderazgos regionales, privilegiando la suma de esfuerzos por encima de las divisiones, y colocando sobre la mesa una visión política moderna: la de municipios que colaboran, se fortalecen mutuamente y avanzan juntos.

El Gobierno de Morelia refrenda así su compromiso de impulsar alianzas que permitan que la capital y los municipios michoacanos brillen con mayor fuerza, convencido de que el desarrollo regional es la vía para construir un estado más sólido, competitivo y con mayor proyección.

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