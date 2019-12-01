Alfonso Martínez, aliado de la educación; techumbres y cancha deportiva al Norte de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 19:12:36

Morelia, Michoacán, 5 de marzo de 2026.- Con la firme convicción de ser un aliado de la educación, el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar realizó una gira de obras en diferentes escuelas al norte de Morelia, donde entregó tres techumbres, una cancha deportiva y balizamiento de zona escolar.

Estas acciones buscan devolver esperanza a niños, niñas y jóvenes mediante infraestructura adecuada para deporte, recreación y estudio.

En la Telesecundaria Tomás Rico Cano, en la colonia Torreón Nuevo, inauguró una obra integral de casi 700 metros cuadrados que incluye techumbre, plataforma, tableros e iluminación LED, con inversión superior a 2.3 millones de pesos y beneficio de la comunidad estudiantil, maestros, directivos y padres de familia.

El director Juan Bosco Guzmán González agradeció la intervención y señaló que las inclemencias del clima ya no obstaculizarán el deporte ni el sano esparcimiento, reconociendo que esta administración atiende rezagos históricos. Por su parte, El alumno destacado Ignacio Parra Jurado expresó gratitud porque se escuchan las voces de los estudiantes y este espacio ayudará a estudiar mejor y disfrutar un entorno adecuado.

Posteriormente, en la Primaria José Vasconcelos, en la colonia Loma Real, entregó una techumbre de aproximadamente 500 metros cuadrados con inversión de un millón de pesos. La directora Rosa María García Tovar la calificó como un antes y después, un símbolo de protección que transforma la escuela en un espacio más digno y funcional, evitando que los niños jueguen bajo sol intenso o interrumpan actividades por lluvia.

En este marco, el alcalde Alfonso Martínez reiteró el compromiso con la educación y anunció apoyo adicional con un equipo de sonido para los actos cívicos de la institución.

Finalmente, en la Secundaria Técnica Francisco J. Múgica, inauguró una techumbre cuya gestión estuvo detenida por cinco años y solo encontró eco en esta administración. Al respecto, el director José Luis López Villamar reconoció que ninguna autoridad estatal resolvió el tema hasta ahora.

Alfonso Martínez agradeció a su equipo por resolver demandas ciudadanas y subrayó que los jóvenes merecen escuelas dignas para mantener mente y cuerpo sanos, por lo que el Ayuntamiento hace lo máximo posible por los estudiantes.

Con estas inversiones, el Gobierno de Morelia reafirma su vocación de apoyar la educación, promoviendo equidad, salud y bienestar juvenil en el ámbito de sus posibilidades ya que la educación es responsabilidad de otros niveles de gobierno.