Alexis Velázquez: la conformación de comités seccionales es tarea de todos los liderazgos de Morena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 12:38:01
Huandacareo, Michoacán, 18 de agosto del 2025.- El coordinador de alcaldes de Morena en Michoacán, Alexis Velázquez, celebró el arranque de las asambleas para la integración de comités seccionales en el estado, un ejercicio que, dijo, confirma la vocación de cercanía y organización que caracteriza al movimiento.

Velázquez subrayó que la presencia en territorio de Carolina Rangel, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, es una muestra clara de cómo la dirigencia nacional respalda y acompaña el fortalecimiento de las bases.

“Que nuestra secretaria general esté aquí, en las comunidades, escuchando a la gente y encabezando este proceso, es un mensaje para todas y todos los liderazgos de Morena: la transformación se defiende caminando junto al pueblo”, enfatizó.

El también presidente municipal de Huandacareo reconoció el compromiso del dirigente estatal Jesús Mora González, quien impulsa con fuerza la conformación de los comités en Michoacán. Señaló que esta tarea no puede ser exclusiva de las dirigencias, sino que requiere de la participación activa de alcaldes, legisladores, regidores y liderazgos comunitarios que deben involucrarse de lleno en este proceso.

Finalmente, Velázquez afirmó que el éxito de las asambleas simultáneas en todo el país, y la alta participación en Michoacán, confirman que Morena es el movimiento político más sólido del país porque se construye desde abajo, con organización popular y con la convicción de no separarse nunca de la ciudadanía.

