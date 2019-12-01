Alexis Velázquez inaugura la rehabilitación de la calle Hidalgo Poniente

Alexis Velázquez inaugura la rehabilitación de la calle Hidalgo Poniente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 11:50:18
Huandacareo, Michoacán, a 13 de septiembre 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, encabezó la inauguración de la calle Hidalgo Poniente de La Plazuela, una obra solicitada por los vecinos y que durante años nadie se había atrevido a realizar.

Con la presencia de la senadora Celeste Ascencio y del dirigente estatal Jesús Mora, se entregó a la comunidad una vialidad completamente renovada que contempla agua potable, drenaje sanitario, guarniciones y banquetas, beneficiando directamente a las familias de la localidad.

En total fueron 1,420 metros cuadrados rehabilitados, con una inversión de $4,790,000 pesos, recurso gestionado con el apoyo del Gobierno del Estado y el Municipio de Huandacareo.

Durante su intervención, el alcalde Alexis Velázquez destacó que este tipo de acciones responden al compromiso de su administración de transformar la infraestructura del municipio:

“Hoy cumplimos con una demanda histórica de los vecinos de La Plazuela. Esta obra representa no solo pavimento y servicios, sino la certeza de que en Huandacareo las gestiones se convierten en realidades. Agradezco el respaldo del Gobierno del Estado y de todos quienes creen en un municipio que progresa con hechos”, señaló.

Por su parte, los habitantes expresaron su agradecimiento al Presidente Municipal y a las autoridades presentes por concretar un proyecto que eleva la calidad de vida y la seguridad de las familias de la comunidad.

