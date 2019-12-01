Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 10:15:09

Huandacareo, Michoacán, a 27 de noviembre 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, trabaja en la remodelación de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”, ubicada en la comunidad de La Estancia, a través del programa FAM-Básico 2026, con el objetivo de brindar mejores condiciones para la educación de niñas y niños.

Esta intervención contempla la rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones del plantel, contribuyendo a que las y los estudiantes cuenten con espacios más dignos, seguros y adecuados para su formación académica.

“Cuando mejoramos una escuela, no solamente beneficiamos a las niñas y los niños que estudian ahí, también apoyamos a sus familias y a toda la comunidad. Queremos que nuestras nuevas generaciones tengan espacios dignos donde puedan aprender y crecer.”, expresó Alexis Velázquez.

El alcalde reiteró que su administración continuará trabajando en coordinación con los distintos órdenes de gobierno para gestionar recursos y concretar obras que atiendan las necesidades de las comunidades.