Alexis Velázquez fortalece la atención de emergencias en esta temporada vacacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:37:23

Huandacareo, Michoacán, a 13 de abril 2026.- Con el compromiso de salvaguardar la integridad de las familias y visitantes durante esta temporada vacacional, Alexis Velázquez presidente municipal de Huandacareo, fortalecio de manera significativa las acciones de Protección Civil para brindar una atención más rápida, eficiente y digna.

El edil destacó que, como parte de esta estrategia, se eliminó el cobro por traslados de emergencia, garantizando así un servicio accesible para todas y todos los ciudadanos.

Asimismo, se incrementó el personal operativo, lo que ha permitido mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier contingencia, además de dignificar su labor mediante mejores condiciones laborales. De igual forma, se han mejorado los espacios de descanso del personal de Protección Civil.

Entre los avances más importantes, se encuentra la incorporación de una nueva ambulancia equipada para terapia intensiva, lo que representa un paso clave para atender emergencias con mayor capacidad.

“El bienestar de nuestra gente es una prioridad. Seguiremos trabajando para que cada atención sea oportuna, humana y de calidad”, expresó el presidente municipal.

El Gobierno de Huandacareo reafirma su compromiso de cuidar a las y los ciudadanos, especialmente en temporadas donde la afluencia de personas aumenta y se requiere una mayor capacidad de respuesta.