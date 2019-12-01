Alexis Velázquez encabezó el cierre de las Fiestas Patrias de Huandacareo

Alexis Velázquez encabezó el cierre de las Fiestas Patrias de Huandacareo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 19:58:37
Huandacareo, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- La noche del 15 de septiembre, Alexis Velázquez, presidente municipal, encabezó la ceremonia del tradicional Grito de Independencia, acompañado de autoridades municipales y cientos de familias que se reunieron en la plaza principal. Tras el acto, la noche se iluminó con un espectáculo de fuegos pirotécnicos que llenaron de color y alegría el cielo huandacarense.

Las actividades continuaron la mañana del 16 de septiembre con un acto cívico solemne en honor a los héroes de la patria, donde estudiantes, maestros y autoridades rindieron homenaje al legado histórico de la nación. 

Posteriormente, se llevó a cabo el tradicional desfile por la estación grande del municipio, en el que participaron instituciones educativas, autoridades municipales y agrupaciones locales, quienes dieron muestra del orgullo y unidad que caracterizan a Huandacareo.

“En Huandacareo celebramos con respeto y alegría nuestra historia, recordando a los héroes que nos dieron patria y libertad, y lo hacemos unidos como comunidad, con valores y con la mirada puesta en el futuro”, destacó el edil.

Huandacareo reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones cívicas y culturales, consolidándose como un municipio orgulloso de su historia y de su gente.

