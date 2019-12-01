Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 11:36:37

Huandacareo, Michoacan, a 21 de noviembre 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, encabezó el Desfile Conmemorativo del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, con la participación de diversas instituciones educativas del municipio, en un ambiente de identidad y participación ciudadana en Huandacareo.

Durante el recorrido, estudiantes y docentes presentaron diferentes expresiones alusivas a esta importante fecha histórica, mediante bandas de guerra, actos cívicos, deportivos y artísticos, así como representaciones y vestimentas características de la época revolucionaria.

“Es muy importante que nuestras niñas, niños y jóvenes conozcan nuestra historia y mantengan vivos los valores que nos dan identidad como mexicanos. Agradezco a todas las instituciones que participaron y a las familias que nos acompañaron”, expresó Alexis Velázquez.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de Huandacareo avala su compromiso con la promoción de la cultura, la educación y los valores cívicos.