Alejandro Moreno propone incluir derechos de las futuras generaciones en la Constitución

Ciudad de México, 22 de mayo de 2025.- Al reconocer que en México nos encontramos en un momento histórico marcado por un proceso de transformación acelerada que, lejos de representar un avance, se traduce en una preocupante regresión política, social y cultural, el senador Alejandro Moreno, Presidente Nacional del PRI, presentó en el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para la protección de los derechos de las generaciones futuras.

En su iniciativa, propone reformar y adicionar los artículos 4, 25 y 73 de la Carta Magna con la finalidad de incorporar de manera explícita el reconocimiento de los derechos de las generaciones futuras, estableciendo un marco normativo que obligue al Estado a tomar decisiones con visión de largo plazo, perspectiva de justicia intergeneracional y sentido de corresponsabilidad.

El legislador señaló que las generaciones futuras no tienen voz en los procesos políticos actuales, pero sin duda alguna serán quienes enfrenten las consecuencias o disfruten los beneficios de las políticas que hoy se diseñan. “Esta realidad nos plantea un imperativo ético, jurídico y político: proteger y garantizar desde el presente los derechos e intereses de las generaciones futuras”, expuso.

Al fundamentar su iniciativa, el Presidente Alejandro Moreno sostuvo que pensar en las generaciones futuras significa asumir una visión a largo plazo, a la vez que implica, como sociedad, tomar decisiones que deben trascender generaciones.

Destacó que ese proceso se vuelve complejo frente a un presente en el que enfrentamos desafíos como el cambio climático, desigualdades profundas, cambios tecnológicos acelerados, así como la inmediatez de los resultados y decisiones gubernamentales tomadas con una perspectiva de corto plazo.

Advirtió que el hecho de que las generaciones futuras estén en formación o que aún no se encuentren presentes físicamente, no significa que sean irrelevantes; al contrario, dijo, su existencia es una realidad ineludible que no puede ser ignorada, ya que las decisiones que se toman hoy tendrán grandes repercusiones en el futuro.

El senador y dirigente nacional del tricolor propone reformar el Artículo 4º. Constitucional para añadir el derecho a que las decisiones públicas se adopten con perspectiva intergeneracional, considerando su impacto en el bienestar de las futuras generaciones.

Por otro lado, propone que en el Artículo 25 de la Carta Magna se incorpore el mandato de que el desarrollo nacional debe garantizar no solo la libertad y dignidad de los individuos actuales, sino también de las generaciones futuras.

En tanto, en su iniciativa propone reformar el Artículo 73 de la Constitución para que se agregue una nueva fracción, con la finalidad de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general para la protección de los derechos de las generaciones futuras.