Alejandro Moreno acusa al Gobierno de permitir avance del crimen tras hechos violentos en Zacatecas

Alejandro Moreno acusa al Gobierno de permitir avance del crimen tras hechos violentos en Zacatecas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 21:19:11
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Ciudad de México, 21 de julio de 2026.- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que la violencia que enfrenta Zacatecas refleja la pérdida de control del Estado frente a los grupos del crimen organizado y responsabilizó al gobierno encabezado por Morena de permitir su expansión.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el dirigente priista afirmó que "la violencia que está desangrando a Zacatecas es una barbarie que México no puede tolerar un solo día más" y sostuvo que los cárteles desafían a las autoridades "con una impunidad inaceptable".

Moreno señaló que "los narcopolíticos de MORENA creyeron que podían convivir con los grupos criminales en lugar de enfrentarlos" y acusó que existen regiones donde la autoridad "perdió la capacidad de imponer la ley y proteger a los ciudadanos".

El líder del PRI hizo referencia a los hechos ocurridos durante una noche en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, donde fueron localizados los cuerpos de diez personas. Entre las víctimas mencionó a Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández; el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, así como empresarios de la región.

Asimismo, indicó que los cuerpos fueron abandonados junto con mensajes presuntamente atribuidos a grupos del crimen organizado, lo que, afirmó, evidencia el nivel de impunidad con el que operan estas organizaciones.

Finalmente, Alejandro Moreno expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la población de Zacatecas, al tiempo que exigió justicia y llamó a las autoridades a enfrentar con firmeza a los grupos criminales.

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