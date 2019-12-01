Alejandro Moreno acusa al Gobierno de permitir avance del crimen tras hechos violentos en Zacatecas

Ciudad de México, 21 de julio de 2026.- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que la violencia que enfrenta Zacatecas refleja la pérdida de control del Estado frente a los grupos del crimen organizado y responsabilizó al gobierno encabezado por Morena de permitir su expansión.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el dirigente priista afirmó que "la violencia que está desangrando a Zacatecas es una barbarie que México no puede tolerar un solo día más" y sostuvo que los cárteles desafían a las autoridades "con una impunidad inaceptable".

Moreno señaló que "los narcopolíticos de MORENA creyeron que podían convivir con los grupos criminales en lugar de enfrentarlos" y acusó que existen regiones donde la autoridad "perdió la capacidad de imponer la ley y proteger a los ciudadanos".

El líder del PRI hizo referencia a los hechos ocurridos durante una noche en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, donde fueron localizados los cuerpos de diez personas. Entre las víctimas mencionó a Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández; el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, así como empresarios de la región.

Asimismo, indicó que los cuerpos fueron abandonados junto con mensajes presuntamente atribuidos a grupos del crimen organizado, lo que, afirmó, evidencia el nivel de impunidad con el que operan estas organizaciones.

Finalmente, Alejandro Moreno expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la población de Zacatecas, al tiempo que exigió justicia y llamó a las autoridades a enfrentar con firmeza a los grupos criminales.