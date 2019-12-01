Alcaldes metropolitanos se suman a la prohibición de música con apología del delito en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 19:49:54

Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- Los cinco presidente municipales emanados del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro anunciaron que adecuarán sus reglamentos locales para dar cumplimiento al decreto estatal, emitido por el gobernador Mauricio Kuri González el pasado domingo 17 de agosto, que prohíbe la interpretación o reproducción de música que haga apología del delito y la violencia en eventos públicos.

El decreto, publicado el 18 de agosto en “La Sombra de Arteaga”, establece que queda prohibida la difusión de géneros como narcocorridos, corridos tumbados o corridos bélicos en plazas, ferias, estadios y cualquier espacio de acceso público. Las sanciones van desde la suspensión de eventos hasta la revocación de permisos.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera declaró que esta medida busca “cuidar a niñas, niños y jóvenes para tener la sociedad que tanto anhelamos”; y el próximo martes el cabildo de la capital discutirá reformas reglamentarias para sumarse a la iniciativa.

Ante esto, el presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala enfatizó que esta acción de Ejecutivo estatal pone en el centro a las familias, y en próximos días presentará los cambios que se realizaron al reglamento municipal, para cumplir con el decreto.

Mientras tanto, el presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán puntualizó que se encuentran trabajando en las normas municipales con el objetivo construir una cultura de paz en la zona metropolitana.

No obstante, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez aseguró que se realizarán adecuación a su marco legal, para crear espacios seguros para los habitantes de se demarcación.

De igual forma, el presidente de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia calificó la medida como un hecho histórico para Querétaro.

“Estamos generando una cultura de paz, poniendo el ejemplo para tener calidad de vida y vivir mejor; tenemos tradición, fe y queremos el bienestar de las familias. ”, mencionó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres aseveró que la prohibición “no va contra un género en particular, sino contra expresiones que incitan a la violencia”, ya que la música tiene el poder de de unir, pero también de herir a la gente.

El decreto también instruye a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a los municipios a realizar operativos de verificación en conciertos y espectáculos; en caso de incumplimiento, los eventos podrán ser suspendidos de manera inmediata.