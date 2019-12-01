Alcaldes del PRI cierran filas y agradecen apoyo con el Plan Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- Presidentes municipales emanados del PRI, reconocieron el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para que, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se destinen más recursos para el desarrollo y la seguridad en cada localidad.

En reunión encabezada por el gobernador, las y los alcaldes cerraron filas para avanzar con trabajo coordinado y agradecieron la visión municipalista del mandatario al afirmar que ha apoyado con infraestructura y obras públicas a todos los municipios.

Tras refrendar su compromiso con cada localidad sin distingo partidista, Ramírez Bedolla comentó que con el Plan Michoacán se reafirma el apoyo presupuestal de la federación y “se espera un buen año para la entidad, por lo que es importante la unidad entre autoridades de gobierno”.

La secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, Yadira Guerrero Huerta, hizo hincapié en la importancia de sumarse a las acciones para recuperar la paz y bienestar social, y solicitó enfocar los esfuerzos en las infancias, los jóvenes y apoyo a personas con discapacidad para construir una mejor sociedad en Michoacán.