Alcalde de Jiquilpan en la mira de las autoridades por supuestos vinculos con delincuencia organizada

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- El presidente municipal de Jiquilpan, Gerardo Olloqui Estrada estaría en la mira de las autoridades federales por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, recordar que el pasado domingo rafaguearon la alcaldía los sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pero, el detonante fue la detención de 11 policías de Ecuandureo, por vínculos con delincuentes, de ahí el gobernador y el Fiscalía General coincidieron en hacer una revisión de las policías locales de municipios asentados en el occidente michoacano.

Jiquilpan ha estado envuelto en polémicas graves durante la administración de Olloqui, sus policías obedecen a dos patrones, lo ocurrido en 2024 es una clara muestra donde su secretario del ayuntamiento Luis Ángel "N", amenazaba a municipios vecinos de atentar el 15 de septiembre a la población durante el Grito de Independencia, tras la cortina de videos de un nuevo grupo denominado Ejercicio Purepecha de Liberación Mexicana (EPLM).

El teatro le duró poco, fue detenido en compañía de "supuestos policías municipales de Jiquilpan", desde ese momento las alertas eran claras, estarían sicarios del cartel inmiscuidos las filas de los policías de Olloqui, era evidente.

El edil fue cuestionado de este hecho, pero se limitó a decir que desconocía la situación, aunque de acuerdo a los lineamientos que rigen en los ayuntamientos, el alcalde debe de tener conocimiento de todos los movimientos y más aún en temas de seguridad, lo que exhibe su incapacidad para llevar las riendas de la administración, algunos usuarios de redes sociales lo señalaban que tendria relación con delincuentes.

Gerardo Olloqui Estrada, presidente municipal de Jiquilpan ahora está en la mira de las autoridades que no tardan en buscar indicios de la supuesta relación que podría tener con la delincuencia organizada.