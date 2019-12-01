Alcalde de Ecuandureo rechazó apoyo estatal tras detención de policías por presuntos nexos criminales: Segob

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero del 2026.- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el alcalde de Ecuandureo se negó a recibir el respaldo de elementos estatales luego de la detención de 11 policías municipales, entre ellos el director de Seguridad Pública, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En entrevista con medios, el encargado de la política interna detalló que, tras los arrestos, estableció comunicación con el edil para ofrecer apoyo con personal de seguridad de la Guardia Civil y así reforzar la operatividad en el municipio. No obstante, el presidente municipal respondió que contaba con los efectivos suficientes para cubrir los turnos y mantener las labores de vigilancia.

Aprovechó para exhortar a los alcaldes que aún no han firmado el Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad a acercarse al Ejecutivo estatal, al señalar que este mecanismo permite un mayor control y supervisión de las corporaciones municipales, además de brindar respaldo institucional en momentos como los vividos el pasado domingo.

Asimismo, Zepeda Villaseñor puntualizó que el Secretariado Ejecutivo es la instancia responsable de revisar la licencia oficial colectiva para la portación de armas en las policías municipales, por lo que las verificaciones correspondientes estarán a cargo de dicha autoridad, en el marco de las investigaciones que se desarrollan en Ecuandureo.