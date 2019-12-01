Alcalde de Celaya reafirma que el municipio no combate al crimen organizado

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 16:02:18

Celaya, Guanajuato, a 25 de noviembre de 2025.– Tras declaraciones ofrecidas a un medio nacional y posteriormente ampliadas ante medios locales, el alcalde Juan Miguel Ramírez reiteró que el gobierno municipal no combate directamente al crimen organizado, pues esa labor corresponde al Estado y la Federación, además de narrar nuevamente el episodio ocurrido cuando era candidato y fue llevado —sin saberlo— a una reunión con presuntos delincuentes.

El presidente municipal insistió que su llegada al cargo no tiene fines económicos.

“No vengo por el salario… yo vine aquí a ayudar y eso es lo que estoy haciendo”, aseguró.

Al recordar el episodio de campaña, señaló que lo engañaron al hacerle creer que asistiría a una reunión con empresarios.

“Nos pidieron lo que piden, ¿verdad? Dinero, posiciones en el gabinete… y yo discutía con ellos, decía que no”, narró.

Contó que al salir del lugar, la persona que lo acompañó le advirtió que la situación estuvo a punto de salirse de control:

“Me dijo: ‘nos iban a matar’, y yo le respondí: ‘creo que a los dos no’. No por valentía, sino porque yo decidí venir a ayudar al pueblo y sé los riesgos”.

Confirma nuevas intimidaciones

El alcalde también reconoció que ha recibido mensajes recientes que considera intentos de presión.

“Sí ha habido… pequeños. Me mandan decir cosas”, comentó.

Explicó que incluso recibió llamadas de un número desconocido:

“Me empezaron a decir de cosas… no amenazas, sino pidiéndome que los únicos que me podían ayudar eran ellos”.

“Yo me mantengo al margen”

Ramírez reiteró que su administración no confronta a los grupos criminales.

“Siempre me mantengo al margen… yo no vine ni a combatirlos ni a enfrentarlos, pero tampoco a dejar que la ciudadanía no tenga protección”, afirmó.

Señaló que la reducción de delitos en el municipio se debe al apoyo de fuerzas federales.

"Hemos bajado muchísimo los asesinatos y los delitos… tenemos al secretario de Seguridad y al director de Policía de Sedena, 500 guardias nacionales y la Fuerza de Tarea Celaya”, explicó.

Finalmente, subrayó que la Policía Municipal opera dentro de sus atribuciones: “Nosotros somos una policía preventiva… no combatimos el crimen organizado porque eso le pertenece al gobierno estatal y al gobierno federal”.