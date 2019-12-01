Alcalde acusa a la oposición de complot para desacreditar acciones de su gobierno en Celaya

Alcalde acusa a la oposición de complot para desacreditar acciones de su gobierno en Celaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 07:17:46
Celaya, Guanajuato, a 27 de diciembre 2025.- El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez afirmó que la oposición mantiene un complot para desprestigiar a su administración, utilizando como argumento diversas acciones de gobierno, entre ellas la colocación de cuatro figuras de palomas en los accesos principales de la ciudad como símbolo de bienvenida.

El presidente municipal detalló que se prevé instalar al menos cuatro palomas de gran tamaño, elaboradas con materiales resistentes.

“Vamos a hacer como cuatro por lo menos… ya les pedí que fueran más grandes, que no se pudieran incendiar. Van a ser de lámina gruesa”, explicó, al señalar que las dimensiones podrían variar entre dos y cuatro metros, dependiendo del acceso. Aclaró que el costo será mínimo: “Sí se va a gastar, pero va a ser muy poco”.

Ramírez Sánchez subrayó que la paloma es un símbolo que identifica a su administración y al municipio, no a un partido político. “Le preguntan a alguien en Salamanca, en Tarimoro o en Cortazar y va a decir que es una paloma de la paz. No la asocian con un partido político, sino con una administración”, indicó.

Sobre las críticas, el alcalde sostuvo que no representan a la ciudadanía en general, sino a intereses partidistas. “Alguien se dice ciudadano y quiere representar a 700 mil celayenses, y no los representan. Son dos o tres, y en el mejor de los casos representan una posición partidaria. Puede ser alguien del PRI, puede ser alguien del PAN, puede ser alguien del Verde”, afirmó.

Finalmente, reiteró que mantendrá las figuras debido al respaldo ciudadano. “La mayoría está a favor de la paloma. Si la inmensa mayoría estuviera en contra, yo ya la hubiera quitado. Yo le voy a hacer caso a la mayoría”, concluyó el edil.

