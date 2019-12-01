“Ahora resulta que el combate al crimen organizado es por querella, no señores, es por oficio”: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- A los delincuentes y narco políticos se les persigue de oficio, no necesitan las víctimas y el pueblo interponer denuncias para que las autoridades hagan su trabajo, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, tras insistir en que desde el oficialismo buscan silenciar a los activistas que alzan la voz en contra del crimen organizado que hay en el país y en Michoacán.

“Ahora resulta que el combate al crimen organizado es por querella, no señores, es por oficio. Se debe de perseguir a los delincuentes por oficio, que no esperen denuncias o querellas de las víctimas. Yo no sé qué sea peor, la maldad del delincuente o la incapacidad y la indolencia del gobierno”, dijo.

El líder estatal aseguró que las cifras que da Palacio Nacional de un bajo índice delictivo en la entidad, son erróneas, porque a pesar de la presencia de efectivos federales, los grupos criminales ya se reorganizaron y continúan con extorsiones, homicidios y demás actos delictivos en contra de sectores productivos, así como de la ciudadanía.

“Miente Omar García Harfuch, mintió cuando dijo que Los Blancos de Troya estaban desarticulados. Ya no está ‘El Botox’, pero está ‘El Jando’. Que no engañen, que no busquen hacer un montaje de una realidad que están padeciendo de la Tierra Caliente, mienten al decir que no hay extorsiones. ‘El Jando’ nomás tomó el lugar y ha llamado ya a los mismos contratistas que extorsionaban, los empresarios y los empacadores”, mencionó.

Memo Valencia recibió en la ‘Tribuna del Pueblo’ a activistas sociales de la entidad como Lupe Mora, jefe de Tenencia de Felipe Carrillo Puerto, ‘La Ruana’, el ambientalista Guillermo Saucedo, y al líder de Revolución Social, René Valencia, para acompañar a Raúl Ocelotl en una denuncia pública sobre la agresión que sufrió a manos de Juan de Dios Ixtláhuac Orihuela, hermano del alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.

Reiteró desde el PRI su respaldo institucional al también dirigente del Comité Municipal tricolor en Zitácuaro.

Comentó que en el Revolucionario Institucional están quienes ya demostraron ser valientes, institucionales, leales y que quieren al partido, por eso, la gente “está viendo una nueva versión del PRI” de cara al próximo proceso electoral y “eso es lo más importante, que se den cuenta que muchas de esas personas que tanto daño le hicieron al PRI ya no están y otras se van a terminar de ir, lo siento, porque les guste o no esta historia continuará”, finalizó.