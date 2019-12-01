Afluencia del teleférico de Uruapan desmiente fake news, afirma gobernador

Morelia, Michoacán, a 20 de abril del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que la alta afluencia que hubo en el Teleférico de Uruapan desmintió cualquier noticia falsa que se haya generado sobre este sistema de transporte, ello después de su inauguración el sábado pasado; trabajo mata grilla, trabajo aniquila fake news, dijo.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal consideró que cuando se llevan a cabo proyectos de gran magnitud, la realidad supera a cualquier noticia falsa de las redes sociales, pues los rumores se vieron superados por el número de usuarios que lo abordaron en los primeros dos días de operaciones.

Subrayó que no hubo ninguna incidencia, y que la foto que se publicó en redes fue tomada en días pasados cuando se desarrollaron actividades por parte de elementos de Protección Civil del Estado, quienes fueron capacitados en Estados Unidos en cuanto a labores de rescate. Recordó también que la operación del primer año estará a cargo de la empresa que lo construyó.

Por su parte, Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), expuso que desde el sábado después de la una de la tarde y el día domingo, se acumularon 52 mil usuarios (18 mil usuarios el sábado y 34 mil el domingo). Explicó que hubo un comportamiento atípico de los usuarios al querer conocer la ruta completa, lo que generó largas filas, pero, la afluencia se normalizará a partir de este día que ya tenga un uso más cotidiano.

Agregó que se han entregado cerca de 53 mil tarjetas de movilidad gratuitas, la entrega seguirá hasta lograr las 100 mil gratuitas; también se hará entrega de tarjetas al sector hotelero para que puedan entregarse al turismo.