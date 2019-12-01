Afirma Segob, fiestas patrias transcurrirán con armonía en Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 09:33:31

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que las Fiestas Patrias transcurrirán en armonía en Michoacán, pues se ha desplegado un operativo robusto para la seguridad de los visitantes.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna del estado señaló que en todos los municipios, incluido Morelia, transcurre con normalidad y la población puede asistir con tranquilidad a las verbenas populares.

Añadió, el operativo es amplio, con fuerzas federales y estatales, para que las fiestas transcurran con armonía.

Zepeda Villaseñor dijo respetar la determinación de los ayuntamientos que han cancelado sus ceremonias del Grito de Independencia, sin embargo, en casos como Apatzingán y Queréndaro, que recientemente han vivido hechos violentos, afirmó que habrá tranquilidad.

Agregó, hasta el momento cuatro municipios han cancelado sus ceremonias: Uruapan, Tocumbo, Zinapécuaro y Peribán, por cuestiones de inseguridad.

En el caso de Uruapan, donde el alcalde dijo activar “código rojo”, el secretario de Gobierno mencionó que se investiga el ataque armado en que perdió la vida un elemento de la Policía Municipal.