Afirma Segob, fiestas patrias transcurrirán con armonía en Michoacán

Afirma Segob, fiestas patrias transcurrirán con armonía en Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 09:33:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que las Fiestas Patrias transcurrirán en armonía en Michoacán, pues se ha desplegado un operativo robusto para la seguridad de los visitantes.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna del estado señaló que en todos los municipios, incluido Morelia, transcurre con normalidad y la población puede asistir con tranquilidad a las verbenas populares.

Añadió, el operativo es amplio, con fuerzas federales y estatales, para que las fiestas transcurran con armonía.

Zepeda Villaseñor dijo respetar la determinación de los ayuntamientos que han cancelado sus ceremonias del Grito de Independencia, sin embargo, en casos como Apatzingán y Queréndaro, que recientemente han vivido hechos violentos, afirmó que habrá tranquilidad.

Agregó, hasta el momento cuatro municipios han cancelado sus ceremonias: Uruapan, Tocumbo, Zinapécuaro y Peribán, por cuestiones de inseguridad.

En el caso de Uruapan, donde el alcalde dijo activar “código rojo”, el secretario de Gobierno mencionó que se investiga el ataque armado en que perdió la vida un elemento de la Policía Municipal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Socavón de gran magnitud en CDMX, obliga a evacuar tres casas por reblandecimiento de terreno
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Ultiman a un motociclista en la colonia Lázaro Cárdenas de Apatzingán, Michoacán
Localizan a mujer sin vida dentro de su domicilio; investigan posible feminicidio en Guadalajara
Más información de la categoria
Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; señalan a conductor por la tragedia
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Presunto líder criminal de Tabasco intentaba instaurar red delincuencial en Paraguay
Se esperan lluvias intensas en al menos 8 estados
Comentarios