Afirma Jesús Mora: representante ante el INE será reemplazado

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 13:47:21

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre del 2026.- Tras informarse que el nuevo Representante ante el INE del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Michoacán, Sinue León Jiménez, tiene una sentencia al ser deudor alimentario, el dirigente estatal del instituto político, Jesús Mora González, informó que este será reemplazado, pues el partido no solapará a nadie, e invitó al antes mencionado a que regularice su situación legal.

En entrevista con medios de comunicación, el líder estatal de Morena explicó que el nombramiento provenía del nacional en base a sus facultades. Enfatizó que no conocía a León Jiménez, y la foto que circuló en medios de comunicación es del día en que les presentaron para la instalación de mesas de trabajo.

Destacó que desconocía sobre el estatus legal del recién nombrado, sin embargo, luego del trascendido dio conocimiento a la dirigencia nacional y será removido este día.

“Yo di vista al Comité Ejecutivo Nacional para pues expresar que había trascendido en redes sociales y en algunos medios de comunicación este señalamiento, y yo quiero informarles que va a ser removido”.

Jesús Mora subrayó que será este mismo lunes cuando se realice el nuevo nombramiento de representante ante el órgano electoral, también por parte de la dirigencia nacional de Morena.