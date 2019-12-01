Afirma Felifer Macías que quedará en Stand By el proyecto del boulevard Bernardo Quintana para actividades recretivas, debido a que las prioridades son otras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 22:01:56

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- El proyecto que contemplaba el cierre de los carriles centrales del boulevard Bernardo Quintana para actividades recreativas para la ciudadanía quedará en Stand By pues las prioridades en el municipio son otras, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Por ahora está en Stand By esta idea. Tenemos ahorita otras prioridades que nos están enfocando el tiempo, el esfuerzo y el recurso. Pero también hoy mi prioridad es la seguridad vial de los ciclistas”.

Por eso, dijo, está diseñando una inversión muy importante para el Plan de Obra para que haya más cruces seguros como el que ya se concluyó en Los Arcos y otras avenidas.

“Vamos a intervenir también otros cruces, así se les está dando esta denominación y viene un presupuesto importante de eso en el plan de obra. Hoy por hoy mi prioridad es la seguridad vial de peatones y ciclistas principalmente”

Recordó que esta propuesta de “cerrar” la avenida Bernardo Quintana un domingo al mes lo estaba trabajando junto con Gobierno del Estado.

“Estamos trabajando en conjunto, pero hoy mi prioridad son acciones más guiadas al uso cotidiano de la bicicleta para todo tipo de usuarios para que estén transitando de manera segura y esto implica inversión y ahí es donde estamos enfocados”.