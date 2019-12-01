Afirma Bedolla: ya no hay detenidos por irrupción en Palacio de Gobierno

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 13:18:35

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre del 2025.- Ya no hay personas detenidas por la irrupción al Palacio de Gobierno en Michoacán ocurrida el pasado 02 de noviembre, afirmó el titular del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, tras la liberación de Raúl N., quien enfrentará en libertad el proceso legal en su contra por el delitos de sabotaje.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal recalcó que tras la manifestación por el homicidio del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el objetivo era incendiar el recinto gubernamental; apuntó que si bien el patrimonio es importe, las vidas humanas son lo principal, por lo que fue necesario actuar en respuesta a la manifestación, pues es una zona de alto tránsito de personas.

Recalcó que personalmente solicitó al secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, que en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) se buscara alguna ruta legal para que el implicado siguiera el proceso en libertad, más bien por temas de humanismo.

Posteriormente, se dialogó con la representación legal de Raúl N., con quienes se concretó su liberación.

“No es nuestra intención evitar ninguna libre expresión, ni manifestación”, dijo Ramírez Bedolla y enfatizó que es necesario actuar de manera inmediata cuando se presentan eventualidades de dicha naturaleza, además recalcó que esto fue un acuerdo entre todas las partes involucradas.