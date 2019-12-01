Afectadas 22 escuelas de nivel básico en Querétaro: Irene Quintanar 

Afectadas 22 escuelas de nivel básico en Querétaro: Irene Quintanar 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 18:09:25
Querétaro, Querétaro, a 26 de agosto de 2025.- La coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía informó que las lluvias registradas durante la noche del viernes y madrugada del sábado pasado, afectaron al menos 22 planteles educativos.

Explicó que las afectaciones que se presentaron incluyen: inundaciones en salones, árboles derribados, acumulación de azolve y deterioro de algunos materiales.

Por lo que desde el fin de semana se trabaja con brigadas conformadas por trabajadores de Usebeq, directores y maestros del los planteles afectados para tener listas las escuelas para el 1 de septiembre, el día del regreso a clases.

“Lo que estamos haciendo en este momento es un plan de acción porque tenemos que recuperar, el primero de septiembre que es nuestro día de regreso a clase, un regreso seguro, nuestros niños van a llegar a su escuela; estas situaciones de clima no nos van a detener”, dijo.

Mencionó que para el regreso a clases están listos todos los planteles educativos, incluso los afectados por las lluvias, por lo que los padres de familia pueden estar tranquilos.

“Darles la tranquilidad de que vamos a estar bien, vamos a tener un regreso a clases seguro, que ellos tengan la certeza de que toda la gente que trabajamos en gobierno del estado, encabezados por el señor gobernador, estamos enfocados a que todo esté en certeza, en tranquilidad, y que ellos van a tener la escuela de sus hijos en condiciones”

Cabe mencionar que el nuevo ciclo escolar recibirá a más de 354 mil alumnos en dos mil 114 escuelas de nivel básico.

