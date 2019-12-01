Morelia, Michoacán; 02 de septiembre de 2025.- La secretaria de turismo municipal, Thelma Aquique Arrieta, destacó que el Aeropuerto Internacional de Morelia ha logrado un importante avance en su posicionamiento a nivel nacional, en tanto que de acuerdo a cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil del mes de julio de 2025, se posicionó en el octavo lugar en llegada de pasajeros internacionales.

Destacó que el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha trabajado de la mano con los promotores turísticos de la ciudad; lo que ha permitido mantener una destacada y permanente campaña de promoción turística.

Aquique Arrieta adelantó que el Aeropuerto Internacional de Morelia ha estado siete meses en el Top 10 de los mejores del país en llegada de pasajeros internacionales, tan solo en el mes de julio superó al Aeropuerto de Querétaro y al Aeropuerto de Tulum, consolidándose como uno de los principales destinos del país.

Agregó que, en un crecimiento acumulado en el periodo enero-julio 2025, han llegado 376 mil 600 viajeros del extranjero, lo que significa un incremento acumulado del 6.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, en el mes de julio de 2025, el Aeropuerto de Morelia pasó de la cuarta a la tercera mejor posición en crecimiento acumulado de recepción de pasajeros internacionales.

“Este mejor posicionamiento del aeropuerto responde a las nuevas frecuencias aéreas que se ofrecen a partir del mes de julio, lo que lo proyecta como uno de los más importantes del país, además, se espera que este aeropuerto cierre el año 2025 con cifras récord históricas”, puntualizó Aquique Arrieta.

Concluyó que el Aeropuerto Internacional de Morelia se consolida como uno de los mejores del país, gracias a su crecimiento sostenido y su posicionamiento en el Top 10 de llegada de pasajeros internacionales; la apertura de nuevas frecuencias aéreas y el incremento en la llegada de viajeros del extranjero son un claro indicador de su importancia como destino turístico y económico.