Adriana Campos reactiva programa de apoyo a la vivienda en beneficio de familias de Jacona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 13:10:20

Jacona, Michoacán, a 16 de noviembre del 2026.- Con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, reactivó el programa de apoyo a la vivienda y realizó una nueva entrega de materiales en beneficio de hogares jaconenses.

La legisladora destacó que estos apoyos representan una oportunidad para que más familias mejoren sus viviendas, atiendan necesidades de sus hogares y cuenten con espacios más dignos y seguros.

Señaló que mantener vigentes estos programas es parte de su compromiso de estar cerca de la ciudadanía, escuchar sus necesidades y generar alternativas que contribuyan directamente a su bienestar.

Adriana Campos subrayó que cada entrega tiene un impacto en la economía familiar, ya que permite acceder a apoyos que, de otra manera, podrían representar un gasto difícil de cubrir.

Asimismo, invitó a las familias que requieran este tipo de beneficios a comunicarse a los teléfonos 351 519 1819 y 351 103 7315, donde podrán solicitar información sobre el programa y sus apoyos.

Finalmente, reiteró que continuará impulsando estas acciones en Jacona y otras comunidades, con la convicción de que trabajar cerca de la gente y responder a sus necesidades debe traducirse en beneficios concretos para las familias.