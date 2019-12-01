Adriana Campos pide acciones inmediatas para rescatar al campo michoacano

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Atendiendo el llamado urgente de las y los productores, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Adriana Campos Huirache, sostuvo una reunión de trabajo con quienes se dedican al cultivo del maíz y otras actividades agrícolas en Michoacán, con el propósito de revisar las necesidades inmediatas del campo y construir soluciones desde el Congreso del Estado.

En la reunión en la que participaron las y los diputados de la Junta de Coordinación Política, la diputada destacó que el encuentro permitió escuchar directamente a quienes enfrentan día a día la dura realidad del sector agropecuario.

Los productores expusieron la necesidad urgente de subsidios para agroquímicos y fertilizantes, apoyo a proyectos productivos y acceso a maquinaria y equipo agrícola, ya sea con financiamiento accesible o a fondo perdido.

Además, Adriana Campos subrayó que uno de los reclamos más reiterados fue la exigencia de precios justos para sus cosechas, condición indispensable para que las familias dedicadas al campo puedan sostenerse y continuar su labor productiva. “Se tiene que apoyar al campo de manera decidida”.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó establecer mesas permanentes de trabajo para dar seguimiento puntual a las demandas y avanzar en propuestas legislativas y de gestión que ayuden a revertir el abandono y la falta de apoyos que hoy afectan la actividad agrícola.

Adriana Campos reiteró que su compromiso es mantenerse cercana a las comunidades rurales, acompañar sus causas y empujar desde el Congreso las medidas que se requieren para que el campo michoacano recupere fuerza y estabilidad. “Mi compromiso es estar de su lado y empujar lo que el campo requiere para levantarse con fuerza”.

La legisladora enfatizó que fortalecer al campo es fundamental para el desarrollo de la entidad. “Si al productor le va bien, a Michoacán le va bien”, concluyó.