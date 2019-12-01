Adriana Campos llama a cerrar filas por los derechos, la seguridad y la igualdad de las mujeres

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de 2026.- La defensa de los derechos de las mujeres exige unidad, voluntad política y acciones concretas que garanticen igualdad de oportunidades, seguridad y justicia, señaló la diputada local Adriana Campos Huirache al participar en el encuentro nacional “Mujeres que votan, mujeres que deciden”, realizado en el marco del 73 aniversario del reconocimiento del derecho de las mexicanas a votar y ser votadas.

Organizado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), el encuentro reunió a mujeres de distintas regiones para reflexionar sobre las luchas históricas que abrieron camino a nuevas generaciones y los desafíos que aún persisten para alcanzar una participación plena. Para la legisladora, estos espacios permiten compartir experiencias y reconocer el trabajo de quienes han impulsado los derechos políticos de las mujeres.

La reunión estuvo encabezada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y la presidenta del ONMPRI, Adriana Rejón Lara, quienes participaron en el diálogo sobre la representación femenina y la necesidad de fortalecer las condiciones para que más mujeres accedan a los espacios de decisión. Durante el encuentro también se destacó el planteamiento de destinar el 60 por ciento de los espacios políticos del partido a las mujeres.

Adriana Campos Huirache señaló que la conquista del voto femenino, alcanzada hace 73 años, debe reflejarse hoy en una representación sustantiva y en condiciones que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos y dijo que las cuotas de participación son un paso importante, pero deben acompañarse de autonomía económica, seguridad efectiva y oportunidades reales para incidir en las decisiones públicas.

Entre los planteamientos compartidos durante el encuentro destacaron la exigencia de un seguro de vida garantizado para las jefas de familia, apoyos económicos para quienes realizan labores de cuidado en el hogar, fondos para mujeres emprendedoras y mayores recursos para refugios que atienden a víctimas de violencia. También se llamó a cerrar filas para prevenir y combatir la violencia de género y los feminicidios, así como garantizar justicia para las mujeres.

La diputada Adriana Campos Huirache sostuvo que la defensa de los derechos de las mujeres requiere trabajo conjunto desde todas las trincheras, más allá de los cargos y las diferencias y el reto, coincidieron las participantes, es que el derecho conquistado en las urnas se traduzca en mejores condiciones de vida, protección y oportunidades para todas las mexicanas.