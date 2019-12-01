Adriana Campos Huirache fortalece trabajo territorial y atención ciudadana en la región de Jacona

Jacona, Michoacán, a 27 de septiembre del 2027.– La representación popular también se construye en territorio, con presencia permanente y atención directa a las necesidades de la población, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, quien mantiene una agenda de trabajo cercana con habitantes de Jacona y municipios de la región.

Como parte de esta dinámica, la legisladora atendió una gestión de Lupita, a quien entregó una andadera que le permitirá contar con mayor seguridad para desplazarse. Más allá del apoyo, el encuentro refleja la importancia de escuchar directamente a las familias y dar seguimiento a las solicitudes que plantean.

Adriana Campos Huirache ha sostenido que la labor legislativa debe mantener un vínculo permanente con las comunidades, porque las necesidades que enfrenta la población también deben formar parte de la agenda de quienes tienen la responsabilidad de representarla ante el Congreso del Estado.

Por ello, su trabajo combina la participación en las tareas legislativas con recorridos y reuniones en territorio, donde recibe planteamientos ciudadanos, identifica problemáticas y gestiona alternativas de solución dentro del ámbito de sus atribuciones.

“Estamos recorriendo distintas colonias para escuchar y dar seguimiento a las demandas de la población, son muchas las necesidades que se tienen, por ello estamos aportando y entregando aparatos funcionales y disntos apoyos sociales”.

Como coordinadora de la bancada priista, reiteró que vincular el trabajo del Congreso con las necesidades que se viven en los municipios, siempre es un eje, bajo una visión de representación cercana y con resultados concretos para la ciudadanía.