Adriana Campos Huirache fortalece la cercanía con las familias de Jacona en convivencia navideña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 18:25:35

Jacona, Michoacán, a 19 de diciembre del 2025.– Con el objetivo de fortalecer la cercanía, promover la unión familiar y compartir momentos de convivencia en el marco de las celebraciones navideñas, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXXVI Legislatura Local, convivió con familias de Jacona en un ambiente de alegría y fraternidad.

Durante este encuentro, la legisladora destacó la importancia de generar espacios que permitan compartir, sonreír y convivir en comunidad, recordando que la unión y el diálogo directo con la ciudadanía son fundamentales para construir mejores condiciones de bienestar social.

En el marco de estas actividades, Adriana Campos sostuvo encuentros con vecinas y vecinos, a quienes refrendó su compromiso de seguir impulsando desde el Congreso del Estado iniciativas y acciones que beneficien a las familias, especialmente aquellas orientadas al desarrollo social y al fortalecimiento del tejido social, seguridad y justicia.

La diputada priista señaló que las fechas decembrinas representan una oportunidad para reforzar valores como la solidaridad, la empatía y la esperanza, principios que guían su labor legislativa y su trabajo permanente en territorio.

Finalmente, Adriana Campos Huirache agradeció la participación y el cariño de las familias jaconenses, reiterando que continuará trabajando de manera cercana y comprometida para atender las necesidades de su distrito y de Michoacán.