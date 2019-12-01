Adolfo Torres supervisa obra de red sanitaria en la zona Sureste de Morelia en beneficio de más de 150 familias

Morelia, Michoacán, a 19 de enero de 2026.– Como parte del compromiso de mejorar los servicios básicos y elevar la calidad de vida en las colonias de Morelia, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) lleva a cabo la sustitución de la red sanitaria en la calle Brasil, en la colonia Las Américas, en el tramo comprendido entre las calles Venezuela y Licenciado Enrique Ramírez.

Esta obra contempla la instalación de 185 metros de tubería de PVC Serie 25, de 12 pulgadas de diámetro, así como la rehabilitación de seis descargas sanitarias, lo que permitirá un mejor funcionamiento del sistema de drenaje y la prevención de problemas futuros como fugas, taponamientos o malos olores.

Gracias a estos trabajos, más de 150 familias se verán beneficiadas de manera directa, al contar con una infraestructura sanitaria más segura, eficiente y acorde a las necesidades actuales de la zona.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que estas acciones forman parte de una visión cercana a la ciudadanía y de atención permanente a las colonias de la ciudad.

“Sabemos que las obras pueden generar molestias temporales, pero tengan la certeza de que cada trabajo que realizamos tiene como objetivo mejorar su día a día. Estoy supervisando personalmente las obras que el Ooapas estará desarrollando durante este 2026, porque creemos que escuchar y estar cerca de la gente es la mejor forma de servir”, expresó.

El Ooapas reitera su compromiso de seguir trabajando colonia por colonia, con obras que respondan a las necesidades reales de las y los morelianos, construyendo juntos una ciudad con mejores servicios para todas y todos.