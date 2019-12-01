Adolfo Torres fortalece diálogo con vecinas de la colonia Abel Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 13:12:13

Morelia, Michoacán; 21 de abril de 2026.- El director general del Organismo Operado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con vecinas representantes de la colonia Abel Martínez, ubicada al sur de la ciudad, con el objetivo de informar de manera puntual sobre la extinción de la Junta Local de Agua de Santa María.

Durante el encuentro, el titular del Ooapas explicó de forma detallada los procedimientos administrativos y operativos que se estarán implementando en esta zona, como parte de la transición hacia un servicio regularizado.

Asimismo, Torres Ramírez detalló las fuentes de abastecimiento que dotan de agua a la colonia Abel Martínez, así como las causas que han generado algunas anomalías en el suministro, con el fin de transparentar la situación actual y generar confianza entre las usuarias.

Las vecinas manifestaron su agradecimiento tras la reunión, al contar ahora con mayor claridad sobre los pasos a seguir y los mecanismos de atención disponibles.

Además, se acordó trabajar de manera conjunta entre ciudadanía y organismo para construir soluciones que beneficien a la comunidad en su conjunto.

De esta forma, en la administración encabezada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se reiteró el compromiso de fortalecer los servicios hidráulicos en beneficio de las familias morelianas.