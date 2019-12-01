Adolfo Torres fortalece diálogo con transportistas y acuerda acciones en favor del servicio hídrico

Adolfo Torres fortalece diálogo con transportistas y acuerda acciones en favor del servicio hídrico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 21:04:02
Morelia, Michoacán, a 15 de febrero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la comunicación directa con los distintos sectores productivos y sociales de la capital michoacana, Adolfo Torres Ramírez, director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), sostuvo un encuentro con integrantes del sector transportista de la ciudad, encabezados por José Trinidad Martínez Pasalagua.

Durante la reunión se generó un intercambio de ideas en un ambiente de respeto y colaboración, donde las y los representantes del gremio expusieron dudas y plantearon temas prioritarios relacionados con los servicios que brinda el organismo.

Adolfo Torres, brindó atenciones personalizadas a cada uno de los asistentes, escuchando de manera directa sus inquietudes y ofreciendo orientación puntual sobre los procedimientos y alternativas disponibles para atender sus necesidades.

Este acercamiento permitió fortalecer los canales de comunicación y refrendar la disposición institucional para trabajar de manera coordinada por el bienestar de la ciudad.

En su mensaje, Adolfo Torres Ramírez destacó que, “En el Ooapqs tenemos claro que el diálogo directo es la mejor herramienta para construir soluciones. Nuestro compromiso es brindar atención a cada uno de los sectores de Morelia, escuchar sus necesidades y trabajar de manera conjunta por un bien común. Solo así podremos consolidar un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía”.

El Organismo reafirma su compromiso de mantener puertas abiertas y continuar atendiendo de manera directa y oportuna a los distintos sectores que contribuyen al desarrollo de Morelia, símbolo característico del Gobierno Municipal, que encabeza el Presiente Alfonso Martínez Alcázar.

