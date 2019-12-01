Adolfo Torres encabezó recorrido con encargados del orden en la Presa de Cointzio

Morelia, Michoacán, 22 de agosto de 2025.- Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Morelia, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, realizó un recorrido en la Presa de Cointzio, acompañado por las y los encargados del orden de varias colonias de Morelia, con la finalidad de mantener informados a los habitantes de las colonias ubicadas al norponiente de la ciudad, y que conozcan las medidas preventivas que realiza el Ayuntamiento.

Adolfo Torres encabezó la visita a la Presa, acompañado por representantes de colonias como Carlos Salazar, Prados Verdes, Tres Puentes, Ejidal Tres Puentes, Torre Molinos, Rinconada del Valle, y Rector Hidalgo, entre otras. En este encuentro, reafirmó el compromiso del Alcalde, de mantener cercanía y diálogo constante con la ciudadanía, para informar oportunamente sobre las acciones que se realizan en esta temporada de lluvias.

“La prioridad siempre será cuidar el bienestar de la población, por eso queremos mantener una línea directa de comunicación con los encargados del orden”, afirmó el director de la paramunicipal.

Asimismo, destacó que el Ooapas está coordinado con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a fin de informar de manera oportuna a la ciudadanía sobre los desfogues que se realicen en este cuerpo de agua. De igual forma, se tiene una colaboración permanente entre los tres órdenes de gobierno, para garantizar la integridad de las familias morelianas.

Por su parte, las y los representantes vecinales agradecieron la atención de las autoridades municipales, ya que mantener esta comunicación directa les permitirá compartir con sus comunidades las condiciones actuales de la presa, con información real y confiable.

Finalmente, Torres Ramírez reiteró que este nuevo organismo tiene como compromiso ser más cercano a la ciudadanía, siguiendo la premisa del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, de trabajar con transparencia y cercanía para atender las necesidades de Morelia.