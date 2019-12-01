Adolfo Torres atiende a usuarios de Santa María pese a intento de sabotaje 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 12:52:44

Morelia, Michoacán; 10 de abril del 2026.- Con el compromiso de acercar servicios y brindar soluciones directas a la ciudadanía, el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) realizó el programa “Ooapas en tu Calle” en Santa María de Guido, encabezado por el director general, Adolfo Torres Ramírez.

Durante la jornada, se instalarían módulos de atención para que las y los usuarios pudieran regularizar su situación con el organismo; sin embargo, la actividad fue obstaculizada por un grupo específico de personas vinculadas a la extinta junta local de agua de la tenencia, conocida como APAS.

Pese a este intento de impedir la instalación de los módulos, el director Adolfo Torres Ramírez mantuvo su compromiso con la ciudadanía, brindando atención directa en la vía pública a las y los morelianos que se acercaron con la intención de resolver sus trámites.

Alrededor de 30 personas fueron atendidas de manera personalizada, quienes además reconocieron y agradecieron la disposición del titular del Ooapas por mantenerse en el lugar.

Durante toda la jornada, Adolfo Torres privilegió el diálogo como vía para la construcción de acuerdos.

En ese sentido, mostró apertura para escuchar a las personas inconformes y sostuvo conversaciones directas con el grupo que se oponía a la presencia del Ooapas, explicando el contexto legal que sustenta la extinción de la junta local de agua, proceso que se encuentra debidamente establecido conforme a la normatividad vigente.

El director del Organismo reitera su disposición permanente para trabajar de la mano con la ciudadanía, privilegiando el diálogo y la atención directa, por encima de cualquier interés ajeno al bien común.