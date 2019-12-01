Adolfo Torres acerca el programa Guardianes del Agua a más de 100 estudiantes de preescolar

Morelia, Michoacán, a 19 de abril del 2026.– Como parte de las acciones de proximidad social y educación ambiental, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, realizó una visita al Jardín de Niños “Confucio”, donde más de 100 niñas y niños se integraron al programa “Guardianes del Agua”.

Durante la jornada, las y los estudiantes participaron activamente en dinámicas y actividades didácticas enfocadas en la importancia del cuidado del agua, comprendiendo su valor como recurso vital y reconociendo acciones sencillas que pueden implementar tanto en el hogar como en la escuela para contribuir a su preservación.

En este contexto, se destacó que la formación de hábitos responsables desde la infancia es fundamental para generar una cultura del cuidado del agua a largo plazo. La educación en las aulas, complementada con la participación activa de las familias, permite fortalecer valores de responsabilidad, conciencia ambiental y uso eficiente de los recursos naturales.

Por su parte, las docentes de la institución manifestaron su disposición para participar en los cursos de capacitación que ofrece el Ooapas, con el objetivo de fortalecer sus herramientas pedagógicas y replicar este conocimiento dentro del entorno escolar, asegurando así un impacto continuo en la formación de las y los estudiantes.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, orientada a fomentar la educación ambiental y la participación ciudadana desde edades tempranas, promoviendo una ciudad más consciente, responsable y comprometida con el cuidado del agua.

El Organismo reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera cercana con instituciones educativas y la ciudadanía, impulsando iniciativas que contribuyan a la construcción de una cultura hídrica sólida en Morelia.